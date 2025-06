Inter Inzaghi via dopo ko in Champions League? Parlerò con il club

Dopo la delusione in finale di Champions League, l'Inter si trova a un bivio cruciale. Simone Inzaghi, sotto pressione, annuncia un confronto imminente con la dirigenza. Questo scenario non è solo una questione di risultati, ma riflette un trend più ampio nel calcio: il confine sottile tra successo e fallimento. Nelle prossime settimane, le decisioni che prenderà il club potrebbero riscrivere il futuro. Gli appassionati sono pronti a seguire ogni movimento!

(Adnkronos) – Dopo l’umiliazione in finale di Champions League, cosa succede all’Inter e in particolare all’allenatore Simone Inzaghi? Qual è il futuro del tecnico? “Vedremo nei prossimi giorni con la società”, dice il tecnico a Sky. “Ci sarà tempo per parlare con calma dopo 2 finali perse in 3 anni”, aggiunge. In conferenza, stessa linea: “Guiderò la squadra al Mondiale per club? Non so rispondere”, dice riferendosi alla competizione che inizia a metà giugno in America. Secondo i rumors di mercato, Inzaghi ha ricevuto un’offerta stellare dall’Arabia Saudita. “C’è troppa delusione ora per parlare di futuro, è dal 13 luglio che abbiamo dato tutto. 🔗 Leggi su Seriea24.it

