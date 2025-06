Inter-Inzaghi martedì l’incontro decisivo per il futuro del tecnico | si va verso l'addio

Martedì si svolgerà un incontro cruciale per il futuro di Simone Inzaghi, sempre più vicino a un possibile addio all'Inter. La recente sconfitta in finale ha lasciato cicatrici profonde, ma le decisioni che verranno prese potrebbero segnare un cambio di rotta per la squadra. In un periodo in cui le grandi squadre italiane stanno cercando di rinascere, cosa accadrà ai nerazzurri? Il futuro è incerto e la tensione è palpabile.

La ferita per la finale malamente persa è fresca ma in queste ore in casa Inter tiene banco anche un`altra vicenda di non secondaria importanza,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inzaghi-Inter tra finale di Champions e futuro: martedì l'incontro decisivo con Marotta; La Stampa – Inzaghi-Inter, incontro decisivo sarà martedì: le ultime; Inzaghi via dall'Inter? Cosa succede ora, il tecnico vuole garanzie sul mercato: fari puntati su Zirkzee e Bonny; Inter, Inzaghi: «Futuro? Ora la finale di Champions, poi martedì ci incontreremo con la società. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne