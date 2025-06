Inter il sogno sfumato della Champions e le reazioni dei vip bauscia da Ligabue a Gad Lerner | Sconfitti ma sempre nerazzurri

Inter, il sogno di Champions svanito, ma il cuore nerazzurro continua a battere forte. Da Ligabue a Gad Lerner, i vip si uniscono al coro di delusione, testimoniando la passione di una città intera. In un momento in cui il calcio è più di uno sport, le reazioni evidenziano quanto l'Inter sia parte dell'identità milanese. E nonostante la sconfitta, l’amore per la maglia resta indomito: "Sconfitti, ma sempre nerazzurri".

Milano, 1 giugno 2025 – Ci hanno creduto, ci hanno sperato, hanno lottato assieme alla squadra, chi da casa, chi a Monaco, chi dallo schermo di un telefonino. Il giorno dopo il crollo di un sogno, dal triplete alla manita, il popolo nerazzurro fa i conti con la batosta firmata Paris Saint Germain. E così quella che poteva essere la quarta coppa Champions anziché prendere il volo per Milano è planata ai piedi dell'Arco di Trionfo. Enrico Mentana . Nerazzurri alle prese con la delusione e l'amarezza per una débâcle che poteva essere un po' meno rovinosa. Ma anche con l'affetto e la riconoscenza per la squadra.

Inter, il sogno sfumato della Champions e le reazioni dei vip “bauscia” da Ligabue a Gad Lerner: “Sconfitti ma sempre nerazzurri”

Sfuma il sogno Inter, la Champions è del Psg

Inter sconfitta dal PSG: addio sogno Champions League, disfatta a Monaco

