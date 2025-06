Inter il disastro di Monaco è colpa tua

L’Inter torna da Monaco con una sconfitta che brucia, un 5-0 che pesa come un macigno sul cuore dei tifosi. Questo naufragio non è solo il frutto di una cattiva serata, ma mette in luce fragilità che vanno oltre il campo. Un campione deve rialzarsi, e ora più che mai, la squadra è chiamata a reagire per riconquistare la fiducia di un popolo che sogna grandi trionfi. Il futuro inizia adesso!

ILa tragica partita di ieri a Monaco lascia solo brutte immagini al popolo nerazzurro. Non si salva niente e nessuno, questa volta neanche la testa alta basta per giustificare una sconfitta in finale di Champions League. Il tabellino parla chiaro: risultato di 5-0 ineccepibile e neanche troppo severo per le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il disastro di Monaco è colpa tua

