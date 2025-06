Inter i dubbi di Inzaghi | dall’offerta araba al rinnovo le opzioni per il futuro

Simone Inzaghi si trova in un momento cruciale: dubbi sul futuro e offerte dall’Arabia. Dopo la sconfitta in Champions, il tecnico nerazzurro non ha chiarito se resterà all'Inter o se accetterà nuove sfide, compreso un possibile approdo negli Stati Uniti. Questo scenario riaccende il dibattito su come i club italiani affrontano la pressione dei mercati esteri. I fan sono in attesa di una decisione che potrebbe cambiare le sorti della squadra!

(Adnkronos) – Simone Inzaghi via dall’Inter? Il tecnico nerazzurro non ha dato certezze dopo la finale di Champions persa contro il Psg, alimentando anche dubbi sul futuro immediato: “Se andrò negli Stati Uniti per il Mondiale? Ora non so rispondere a questa domanda”. Tutto dopo le parole distensive di Marotta: “Le nostre valutazioni su Inzaghi non cambiano. Una serata negativa non cancella il resto”. Il punto di partenza va individuato nelle voci delle ultime settimane, che tornano attuali dopo il ko in finale di Champions con il Psg. Una disfatta che apre a molteplici scenari. Da un lato c’è l’Arabia Saudita, con l’offerta milionaria dell’Al Hilal impareggiabile per ogni club in Europa. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco.

Su questo argomento da altre fonti

Inter, i dubbi di Inzaghi: dall'offerta araba al rinnovo, le opzioni per il futuro; I dubbi di Inzaghi sul futuro: ricostruire un'Inter vincente o cedere alla sensazione di fine ciclo?; Inter, cosa c'è dietro le parole di Inzaghi? I suoi dubbi, l'offerta araba, il mercato; Inter, i dubbi di Inzaghi: dall'offerta araba al rinnovo, le opzioni per il futuro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter-Inzaghi, sarà addio? Dall'offerta araba al rinnovo, le ultime

Si legge su informazione.it: Simone Inzaghi via dall'Inter? Il tecnico nerazzurro non ha dato certezze dopo la finale di Champions persa contro il Psg, alimentando anche dubbi sul futuro immediato: “Se andrò negli Stati Uniti per ...

I dubbi di Inzaghi sul futuro: ricostruire un'Inter vincente o cedere alla sensazione di fine ciclo?

Riporta msn.com: Nei prossimi giorni l'incontro decisivo con Marotta: all'orizzonte i milioni arabi e un Mondiale per Club imminente ...

Psg-Inter, moviola: niente rosso, niente rigore e quei fuorigioco sui gol, i casi dubbi e perchè Inzaghi s'è arrabbiato

Da sport.virgilio.it: La prova dell'arbitro Kovacs all’Allianz di Monaco per la finale di Champions League Psg-Inter analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito cinque giocatori, la moviola ...