Inter Fabregas per la panchina | affare col Verona per il sì

L’Inter, reduce da una sconfitta inaspettata, guarda al futuro con un occhio attento a Cesc Fabregas come possibile nuovo allenatore. Un affare con l’Hellas Verona potrebbe rappresentare la chiave per convincere il campione spagnolo. In un periodo in cui la fiducia dei tifosi è messa alla prova, il club nerazzurro deve rispondere con decisioni audaci. Riuscirà Fabregas a riportare l’Inter sulla retta via? La sfida è lanciata!

L’Inter si sta guardando attorno ed in tal senso uno dei nomi prioritari per la panchina è quello di Cesc Fabregas. In tal senso, per convincere lo spagnolo un primo affare può arrivare direttamente dall’Hellas Verona. Per i nerazzurri è il momento di leccarsi le ferite dopo la disfatta di ieri. E’ stato sbagliato, infatti, in una singola gara, per giunta la più importante della stagione, tutto quello che si poteva sbagliare. Con il risultato che è la prova di quanto detto fino a questo momento. Un 5-0 che lascia poco spazio ad interpretazioni ed a valutazioni di varia natura. In tal senso, il dolore è tale che anche Simone Inzaghi ha aperto in maniera netta alla possibilità di andare via. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Fabregas per la panchina: affare col Verona per il sì

Leggi anche Fabregas Como, la società ha comunicato che l’allenatore rimarrà a guidare la panchina: solo l’Inter potrebbe indurlo a esitare - Cesc Fabregas, secondo recenti comunicazioni, rimarrà alla guida del Como, ma l'Inter potrebbe rappresentare un'eccezione.

Se ne parla anche su altri siti

Roma in ansia per Fabregas: quali sono gli ostacoli per arrivare al tecnico spagnolo; Inter, non solo Bonny: nuovo affare da Manchester; Roma, Saelemaekers a un passo: affare vicino con il Milan. E su Fabregas ora serve lo sprint; Roma in pressing su Fabregas. Paredes resta: Ci vediamo l'anno prossimo. Ghisolfi a Milano per l'affare Saelemaekers. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter, Fabregas per la panchina: affare col Verona per il sì

Secondo calciomercato.it: L'Inter guarda in casa Verona per un rinforzo che può arrivare con Cesc Fabregas: andiamo a vedere le ultime notizie ...

Inter: nuovo affare con il Parma, arriva con Chivu

Segnala spaziointer.it: L'Inter potrebbe chiudere un nuovo affare con il Parma soprattutto se dovesse arrivare Chivu in panchina. I dettagli ...

Panchina Inter, colpo di scena: Fabregas si allontana, spunta l’alternativa a Inzaghi

Da spaziointer.it: In casa Inter c'è un'idea ben chiara per quello che potrebbe essere il futuro sulla panchina nerazzurra: ecco le ultime ...