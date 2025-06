Inter e le reazioni dopo la manita in finale di Champions | da Lautaro a Bastoni e Calhanoglu la disperazione nerazzurra fa il giro del web – GALLERY

La finale di Champions League ha lasciato un segno indelebile nell'animo nerazzurro. La manita subita dal PSG ha scatenato reazioni di disperazione tra i giocatori, da Lautaro a Bastoni, passando per Calhanoglu. In un contesto calcistico sempre più competitivo, ciò solleva interrogativi sulle strategie future e sulla resilienza della squadra. La reazione dei tifosi sui social è palpabile: cosa vorranno cambiare per tornare a brillare? Scoprilo nella gallery!

Inter, ecco le reazioni dei giocatori nerazzurri dopo la finale di Champions: da Lautaro a Bastoni e Calhanoglu, la disperazione nerazzurra. La finale di Champions League tra Psg e Inter si è conclusa con un clamoroso 5-0 a favore dei parigini. Una vittoria travolgente, dominata sin dal primo minuto dalla squadra francese, che ha mostrato superiorità tecnica, fisica e tattica. L' Inter, irriconoscibile, non è mai riuscita a entrare in partita, subendo l'intensità e la qualità offensiva degli avversari. Han fatto il giro del web le reazioni dei giocatori dell'Inter dopo la clamorosa sconfitta nell'ultimo atto della massima competizione europea.

Il PSG è Campione d’Europa! Manita show all’Inter

Scrive msn.com: Il Paris Saint-Germain scrive la storia e conquista la prima Champions League della sua storia con un clamoroso 5-0 contro l’Inter nella finale disputata a Monaco di Baviera. Un successo netto e senza ...

Manita storica, la finale di Champions è un incubo per l’Inter, annichilita dal Psg

Riporta msn.com: L'Inter sprofonda e subisce il passivo più pesante nella storia delle finali di Champions League. A spargere sale sulle ferite dei nerazzurri è il giovane Mayulu, che segna appena entrato in campo ...

Inter, più che una manita una manata. Che fa malissimo: poteva essere Triplete, sono "zero titoli"

Segnala calciomercato.com: La Coppa va al Paris Saint-Germain. La vergogna tocca all`Inter. Vergogna limitata a questa partita, sia chiaro: non a tutta l`avventura nerazzurra in Champions.