Inter e il doppio ko del 2025 | la maledizione delle finali colpisce ancora

L’Inter vive un incubo: la stagione 2024-2025 segna il ritorno di una maledizione che ricorda le disillusioni della Juventus nel 1998 e nel 2017. Con la Champions League e la Supercoppa perse, i nerazzurri si trovano a fronteggiare un’altra annata amara. Un dato sorprendente? Nessuna squadra ha saputo rialzarsi come loro dopo un doppio ko. Gli appassionati attendono di scoprire se l'Inter avrà la forza di riscrivere la

Inter, Champions League e Supercoppa perse nella stessa stagione, come la Juve nel 2017 e nel 1998. Tutti i dettagli in merito La stagione 2024–2025 sarà ricordata dai tifosi dell'Inter non solo per l'umiliazione in Champions League, ma per una doppia disfatta storica. I nerazzurri hanno infatti perso, nella stessa stagione, la finale di Supercoppa

