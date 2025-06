Inter così è inaccettabile! Il percorso non basta | dove sono le scuse? Tutti responsabili

L'Inter ha deluso i suoi tifosi nella finale di Champions League, ma la questione va oltre il campo. Si tratta di un richiamo a una mentalità vincente, essenziale in un momento in cui la pressione è alle stelle nello sport. Le scuse mancano, ma serve un cambio di rotta: la determinazione deve sostituire la rassegnazione. È tempo di rialzarsi e di reimparare a vivere queste sfide come opportunità da cogliere con coraggio.

Una finale di Champions League non si prepara, si vive. Si gioca con il fuoco negli occhi e la determinazione nel cuore. Si scende in campo con la consapevolezza che si è arrivati a un passo dal sogno e che a quel punto non si può sbagliare. Non che le finali non si possano perdere, ma non con questo atteggiamento rinunciatario. La sconfitta dell’Inter è umiliante e rischia di rovinare tutto. La chiacchiere post-partita lasciano il tempo che trovano, soprattutto senza aver chiesto scusa ai tifosi. Chiunque qui è il responsabile, nessuno escluso. COSÌ NO – Non è solo la sconfitta per 5-0 che brucia, ma l’umiliazione che, vuoi o non vuoi, annulla un percorso. 🔗 Leggi su Inter-news.it