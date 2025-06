Inter cosa c' è dietro le parole di Inzaghi? I suoi dubbi l' offerta araba il mercato

"Non so se vado al Mondiale per club": dopo il tracollo con il Psg, il tecnico nerazzurro prende tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, cosa c'è dietro le parole di Inzaghi? I suoi dubbi, l'offerta araba, il mercato

Luis Henrique Inter, Pedullà convinto: «Ha già sposato il progetto! Ecco cosa serve per prenderlo»

Luis Henrique è il grande obiettivo estivo dell'Inter, con i dirigenti convinti della sua adesione al progetto.

Inter, cosa c'è dietro le parole di Inzaghi? I suoi dubbi, l'offerta araba, il mercato

Scrive informazione.it: La marcia d’avvicinamento dell’Inter alla finale di UEFA Champions League contro il Paris Saint-Germain entra nelle sue ore decisive. Dopo la rifinitura mattutina, svolta con grande intensità e ...

Champions, Hakimi segna contro l’Inter ma non esulta e chiede scusa: ecco cosa si nasconde dietro il gesto del giocatore

Come scrive corrieredellumbria.it: Segna il primo gol della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, ma non esulta. Achraf Hakimi alza le mani, chiede scusa e i tifosi nerazzurri, per un attimo, dimenticano la delusi ...

Inzaghi non parla dopo la Lazio: cosa c’è dietro il silenzio stampa dell’Inter

Lo riporta calciomercato.it: Polemiche e finale infuocato al Meazza dopo Inter-Lazio: Inzaghi e la squadra nerazzurra restano in silenzio stampa ...