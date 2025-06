Inter adesso rimane solo il Mondiale per Club

L'Inter, dopo una stagione che prometteva scintille con la corsa verso il triplete, si trova ora a un bivio: il Mondiale per Club potrebbe rappresentare l’ultima occasione per risollevare le sorti di una stagione che ha deluso le aspettative. In un calcio sempre più competitivo, la pressione cresce. Riuscirà la squadra a trasformare il sogno in realtà e a riscrivere il finale della sua storia? Non è mai troppo tardi.

Da 3 titoli a 0. La stagione dell’ Inter ad aprile si prospettava come una della più gloriose nella storia nerazzurra. In piena corsa per lo scudetto, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Champions League. Il sogno del triplete era vero, tangibile, realizzabile. Dal sogno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, adesso rimane solo il Mondiale per Club

Leggi anche Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla” - Il Napoli non riesce a superare il Genoa, pareggiando 2-2 al Maradona nella penultima gara casalinga della stagione, mantenendo viva la corsa scudetto.

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi: Se è stata la mia ultima panchina all'Inter? Vedremo...; Marotta dopo Psg-Inter 5-0: «Noi surclassati in tutto». Inzaghi. «Non so se sarò al Mondiale per club»; Fabregas: Nico Paz non so se andrà al Mondiale per Club col Real. Per ora resta al Como; Inter, le ceneri di un gruppo da rifondare: cosa succede adesso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, le ceneri di un gruppo da rifondare: cosa succede adesso

Da repubblica.it: Inzaghi tra Arabia e rinnovo: incontrerà Marotta. Rosa da ringiovanire grazie ai 300 milioni incassati in questa stagione ...

Inter, Inzaghi: «Sarò in panchina al Mondiale per Club? Ora non lo so»

calcioefinanza.it scrive: Le parole del tecnico nerazzurro: «Questa sconfitta mi amareggia moltissimo: c’è troppa delusione per parlare del futuro».

Inter scatenata: due colpi in attacco dopo Luis Henrique

Si legge su calciomercato.it: Inzaghi-Al Hilal e nuovo colpo in attacco le ultime di calciomercato sull'Inter nel nostro programma in onda su Youtube ...