Inter Acerbi risponde a Spalletti | da lui mancanza di rispetto

Francesco Acerbi non ci sta e risponde a Spalletti: "Mancanza di rispetto". Dopo la controversa esclusione dalla Nazionale, il difensore dell'Inter si fa sentire, sollevando interrogativi su dinamiche interne al calcio italiano. Questo episodio riaccende il dibattito sull'importanza del rispetto reciproco tra allenatori e giocatori, in un contesto dove la pressione è sempre più alta. Un tema che merita attenzione, considerando le ambizioni azzurre per il futuro!

 In mattinata Luciano Spalletti ha annunciato che Francesco Acerbi per sua scelta nonostante la convocazione, non farà parte del gruppo italiano che affronterà Norvegia e Moldova nella secondo settimana di giugno. Subito si era pensato a un possibile affaticamento muscolare dopo la partita con il PSG ma lo stesso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Acerbi risponde a Spalletti: da lui mancanza di rispetto

