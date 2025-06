Inter Acerbi | "PSG ingiocabile ma anche noi ci abbiamo messo del nostro Abbiamo perso un'occasione"

L'Inter ha chiuso la sua avventura in Champions League con una sconfitta che fa male, ma questa è solo una tappa di un percorso che è cambiato radicalmente. La squadra ha dimostrato di avere potenziale, ma ha anche vissuto momenti di fragilità. In un contesto calcistico europeo sempre più competitivo, l’Inter deve riflettere e ripartire. Sarà interessante vedere come affronterà le sfide future per tornare a brillare!

La Champions League dell`Inter si è conclusa nel modo peggiore possibile, con la pesante sconfitta per mano del Paris Saint-Germain. Una partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Acerbi: "PSG ingiocabile, ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo perso un'occasione"

TERMOLI. Piazza Sant'Antonio, per Termoli simbolo e luogo di raduno dei trionfi sportivi, oggi, in attesa della sua ristrutturazione, è orfana di festeggiamenti. Non si vedono bandiere sventolare al… ...