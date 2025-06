Inter a pezzi e a fine ciclo | cosa succederà adesso

L'Inter sembra trovarsi in un momento cruciale, tra l'eco di un ciclo che si chiude e l'incertezza sul futuro. La recente sconfitta ha lasciato segni visibili, ma è proprio nei momenti di crisi che si forgiano le squadre vincenti. Questo è un trend che abbiamo visto ripetersi nel calcio: le avversità possono diventare occasioni di rinascita. Ora, la domanda è: quali scelte verranno fatte per ricostruire? Il futuro è tutto da scrivere.

Fa un male cane. Di quelli che spezzano il fiato e non se ne vanno. È un male fetido, infame, persistente, del tutto diverso da quello turco datato 2023, ché a Istanbul eri in qualche modo preparato alla sconfitta e comunque sei tornato a casa con la consolazione della consapevolezza: «All’Ataturk si è perso, ma di sicuro è nato un gruppo vincente». Ieri no, non hai portato a casa nemmeno la soddisfazione di dire «ok, questa squadra ha perso ma ci riproverà ancora», perché la verità è che l’anno prossimo (e già a partire dall’imminente Mondiale per Club) si chiamerà certamente ancora Inter, ma avrà tutta un’altra faccia e chissà se avrà la forza di arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it