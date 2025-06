Inter a fine ciclo chi parte | da Taremi ad Arnautovic e Frattesi e occhio alle offerte per i big nerazzurri

L'Inter si trova di fronte a un bivio decisivo: la pesante sconfitta in finale di Champions League apre un capitolo nuovo, con possibili addii e volti freschi. Taremi, Arnautovic e Frattesi sono solo alcuni dei nomi sul tavolo, mentre i big come Lautaro e Barella attirano offerte irresistibili. Questo è il momento di riflessione per i nerazzurri: come costruire un futuro vincente dopo un colpo così duro? La sfida è lanciata!

La clamorosa sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain può segnare uno spartiacque per l`Inter, segnando. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter a fine ciclo, chi parte: da Taremi ad Arnautovic e Frattesi, e occhio alle offerte per i big nerazzurri

Riporta calciomercato.com: La clamorosa sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain può segnare uno spartiacque per l`Inter, segnando la fine di un ciclo.

Le 5 verità di Psg – Inter. Luis Enrique è tua, Inzaghi lascia, fine ciclo, Italia crolla

Secondo statoquotidiano.it: CHAMPIONS LEAGUE, PSG-INTER 5-0: LE 5 VERITÀ DI UNA FINALE CHE ENTRA NELLA STORIAdi Simone Eterno | rielaborazione da Eurosport.it | pubblicato il 1° giugno 2025 Una serata da incubo per l’Inter, una ...

I dubbi di Inzaghi sul futuro con l'Inter: addio da fine ciclo o ricostruzione? L'incontro con Marotta sarà decisivo

msn.com scrive: L'impressione è che l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter sia finita a Monaco. Difficile pensare che si possa ripartire assieme dopo una debacle così fragorosa come quella della fina ...