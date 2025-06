Inter a fine ciclo chi arriva | Sucic e Luis Henrique non bastano avanza la candidatura di Højlund

L’Inter si trova a un bivio cruciale: l'ultima sconfitta contro il PSG segnala la fine di un ciclo e spinge verso un rinnovamento necessario. I nomi di Sucic e Luis Enrique si fanno strada, ma l’attenzione si concentra su Højlund, giovane talento che potrebbe ridare slancio a una squadra in cerca di identità. Riuscirà il club a risollevarsi e tornare protagonista nel calcio europeo? La sfida è aperta!

L`umiliante sconfitta subita ieri per mano del Psg impone al club profonde riflessioni: la squadra di Simone Inzaghi è arrivata a fine ciclo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter a fine ciclo, chi arriva: Sucic e Luis Henrique non bastano, avanza la candidatura di Højlund

Lo riporta calciomercato.com: L`umiliante sconfitta subita ieri per mano del Psg impone al club profonde riflessioni: la squadra di Simone Inzaghi è arrivata a fine ciclo ed è giunto il momento.

Inter a fine ciclo, chi parte: da Taremi ad Arnautovic e Frattesi, e occhio alle offerte per i big nerazzurri

Riporta msn.com: La clamorosa sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint Germain può segnare uno spartiacque per l`Inter, segnando la fine di un ciclo.

Inter, la consolazione arriva dai ricavi: toccata quota 132 milioni di euro

Segnala informazione.it: L'Inter prova a consolarsi facendo la conta dei ricavi che porta in dote la cavalcata Champions. A squadra e tifosi, con tutta probabilità, non farà né caldo… Leggi ...