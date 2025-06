Inter a centrocampo si interviene in un caso! Ricci in lista e non solo – CdS

L'Inter si muove con strategia sul mercato: il centrocampo potrebbe ricevere rinforzi solo in caso di opportunità estiva. Tra i nomi in lista, spicca quello di Ricci. Questo approccio prudente riflette un trend crescente nel calcio moderno, dove la pianificazione a lungo termine supera gli acquisti impulsivi. Riusciranno i nerazzurri a trovare il profilo giusto per rinvigorire la squadra? La risposta potrebbe arrivare nei prossimi mesi!

L'Inter pianifica di investire a centrocampo soltanto nel caso in cui si verifichi una condizione in estate. In quella circostanza, i nerazzurri guardano a due profili in particolare. LA SITUAZIONE – L'Inter non ha intenzione, al momento, di effettuare nuovi innesti a centrocampo dopo quello di Petar Sucic. I nerazzurri, infatti, ritengono che il reparto possa essere ridefinito nella sua composizione soltanto in caso di trasferimento estivo di Kristjan Asllani Davide Frattesi. È dunque l'ipotesi di una duplice cessione a rappresentare la premessa indispensabile di un investimento a centrocampo.

