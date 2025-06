Intelligenza artificiale quali risvolti? Premiati studenti del liceo scientifico

Presso il liceo scientifico ‘Oriani’, l’intelligenza artificiale ha preso vita attraverso la penna di giovani talenti. Nella premiazione del concorso dell’associazione ‘Benigno Zaccagnini’, diciannove studenti hanno esplorato le profonde implicazioni sociali ed etiche di questa tecnologia in continua evoluzione. Un’opportunità imperdibile per riflettere sul nostro futuro: in un’epoca in cui l’AI plasma le nostre vite, le nuove generazioni si preparano a guidare una società più consapevole e

Presso l’aula magna del liceo scientifico ’Oriani’ si è tenuta la premiazione del concorso organizzato dalla associazione ’Benigno Zaccagnini’ riservato agli studenti della scuola. Hanno partecipato 19 allievi elaborando dei saggi brevi sul tema, ’ Le implicazioni sociali ed etiche dell’Intelligenza artificiale ’ facendo riferimento, per orientarsi su questi problemi, alla visione di Benigno Zaccagnini e alla sua esperienza umana, professionale e politica. La commissione giudicante, composta dal prof. Giandomenico Cotracci, insegnante dello Scientifico, dalle consigliere Valeria Masperi e Patrizia Ravagli, dal vicepresidente Paolo Valenti e dal presidente Roberto Mariani ha scelto di premiare gli elaborati di quattro studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale, quali risvolti?. Premiati studenti del liceo scientifico

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Bellezza e Architettura: gli studenti del Liceo Medi di Battipaglia a confronto con l’architetto Carlo Tomeo e il docente universitario Alfonso Amendola

Bellezza e architettura si incontrano il 17 maggio al Liceo E. Medi di Battipaglia, dove gli studenti dialogheranno con l'architetto Carlo Tomeo e il docente Alfonso Amendola.

Cerca Video su questo argomento: Intelligenza Artificiale Risvolti Premiati Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Intelligenza artificiale, quali risvolti?. Premiati studenti del liceo scientifico. 🔗Cosa riportano altre fonti

Intelligenza artificiale, quali risvolti?. Premiati studenti del liceo scientifico

Lo riporta msn.com: Ieri mattina cerimonia all’Oriani per la consegna dei riconoscimenti del concorso voluto dall’associazione ’Benigno Zaccagnini’.

Intelligenza artificiale in cucina e risvolti tecnici, etici e sociali: un convegno ricco di spunti

Segnala ilmessaggero.it: Il convegno, dall’intrigante titolo “Intelligenza artificiale, cucina business e ingegneria”, moderato da Maria Luisa Trilli, si è aperto con i saluti della Presidente del Lions Club Flavia ...

Floridi, Ue può vincere alla Sinner su intelligenza artificiale

ansa.it scrive: La partita dell'intelligenza artificiale "è ancora aperta".