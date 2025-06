Inside dance che spettacolo

"Inside Dance" ha incantato la Sala Estense, trasformandola in un tripudio di colori e sorrisi! Il talentuoso lavoro della scuola di danza V.Bo di Michele Libanore ha messo in luce il potere della danza come espressione di gioia e comunità . Con ben 31 piccoli danzatori sul palco, è chiaro che la passione per la danza sta crescendo: un segnale positivo in un’era in cui l'arte offre conforto e connessione. Non perdere l'occasione di esplorare questo mondo magico

Uno spettacolo di colori, di sorrisi e di gioia, con una Sala Estense da tutto esaurito. Parliamo di 'Inside dance', spettacolo di fine anno della scuola di danza della palestra 'V.Bo' di Michele Libanore, andato in scena giovedì e dove si sono esibiti tutti i gruppi seguiti, allenamento dopo allenamento, da Ylari: gruppo Baby, 10 bimbe, e Kids, 21, di età tra i 4 e i 7 anni; Federica: gruppo Junior, 14 bimbe, età 8-10 anni; Eleonora, gruppi Modern e Hip Hop, 16 in tutto tra i 10 e i 16 anni. Leit motiv della serata è stato un albo illustrato per bambini di Anna Llenas, autrice ed illustratrice spagnola, nel cui testo "I colori delle emozioni" i personaggi intraprendono un viaggio affascinante, dalla rabbia alla paura fino all'esplosione della gioia.

