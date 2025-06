Insetti muffa alle pareti e precarie condizioni igienico sanitarie | chiuso ristorante nel centro di Livorno

Un ristorante del centro di Livorno è stato chiuso a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie, tra cui insetti e muffa. Questo evento evidenzia un trend preoccupante nel settore della ristorazione, dove la qualità e la pulizia diventano sempre più cruciali per i consumatori. In un'epoca in cui la salute è al primo posto, la fiducia nei locali è fondamentale: un ristorante non può permettersi di abbassare la guardia.

Insetti nelle esche di cattura, muffa sulle pareti e sporco su impianti e attrezzature, con tracce di grasso e unto pregressi. Così, ovvero in precarie condizioni igienico sanitarie, sono stati trovati i locali di un ristorante del centro di Livorno dai carabinieri del Nas che, senza fornire. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Insetti, muffa alle pareti e precarie condizioni igienico sanitarie: chiuso ristorante nel centro di Livorno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Insetti Muffa Pareti Precarie Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Haccp e precarie condizioni igienico soanitarie, sospesa attività a ristorante in centro

Da livornopress.it: I Nas a seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, hanno rilevato che i locali in un ristorante del centro di Livo ...

Sporcizia, muffa e insetti: chiuso bar, panificio, pasticceria in centro a Livorno

Scrive msn.com: LIVORNO Sporcizia, segni di muffa al soffitto e alle pareti. E in diversi ... degli alimenti sono tenuti in precarie condizioni igieniche. Tra sporco, muffa e insetti Ci sono sporco e residui ...

Il miglior modo per rimuovere la muffa dalle pareti con solo tre ingredienti

Scrive greenme.it: Il chimico Fabrizio Zago ci consiglia di utilizzare acqua ossigenata e soda Solvay (carbonato di sodio) per togliere la muffa dalle pareti Se notiamo della muffa sulle pareti della nostra casa ...