Inseguito per chilometri aveva appena rubato un' auto | in manette

In un'epoca in cui la sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico, la Polizia di Stato dimostra la sua costante vigilanza. Un 43enne di Castello di Cisterna è stato arrestato dopo un inseguimento mozzafiato per furto d'auto. Questo episodio non solo mette in luce l'impegno delle forze dell'ordine, ma anche la crescente necessità di affrontare il problema della criminalità in modo efficace. Un invito a riflettere: quanto siamo al sicuro nelle nostre città?

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne di Castello di Cisterna con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo a bordo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Inseguito per chilometri, aveva appena rubato un'auto: in manette

