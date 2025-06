Inps lancia nuovo spazio digitale per giovani con welfare generativo e AI

L'INPS ha appena svelato un nuovo spazio digitale pensato per i giovani, un passo decisivo verso un welfare generativo che abbraccia la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Con questo strumento, le nuove generazioni diventano protagoniste del proprio futuro! Un'opportunità imperdibile per esplorare servizi su misura e stimolare l’innovazione personale. Scopri come questo cambiamento rispecchia un trend globale di empowerment giovanile!

La conferenza stampa tenutasi martedì scorso ha rappresentato un momento cruciale per l'innovazione dei servizi offerti da Inps ai giovani, definendoli veri e propri protagonisti del domani. Durante l'incontro, Gabriele Fava ha illustrato il lancio di un nuovo spazio digitale, interamente dedicato alla fascia giovanile, accessibile tramite l'app ufficiale. Questa iniziativa punteggia un'importante svolta per il welfare generativo.

Bonus giovani, via alle domande sul sito dell’Inps: ecco chi può ottenere l’incentivo

Da oggi i datori di lavoro possono richiedere il nuovo bonus assunzioni per i giovani, introdotto dal decreto Coesione.

