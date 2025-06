Innovation Village l’edizione 2025 di chiude con il bilancio decennale

La decima edizione di Innovation Village si chiude con un bilancio positivo e un futuro promettente. A Napoli, il cuore pulsante dell'innovazione ha riunito imprese, startup e ricercatori per esplorare tecnologie e sostenibilità. Un dato interessante? La crescente sinergia tra pubblico e privato sta plasmando un nuovo modello di sviluppo. Partecipare significa essere protagonisti del cambiamento verso un futuro più green e innovativo. Non perdere il prossimo capitolo!

Si è conclusa la decima edizione di Innovation Village, la piattaforma che mette in rete imprese, startup, enti di ricerca e istituzioni per discutere di tecnologie, sostenibilità e sviluppo. Ospitata a Napoli in Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la manifestazione ha confermato il suo ruolo centrale nell’ecosistema dell’innovazione, ospitando per due giorni circa tremila partecipanti. Tra le novità più rilevanti, la presenza di sistemi innovativi provenienti dalle regioni italiane: Calabria, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte, impegnati con la Regione Campania in un confronto sul trasferimento tecnologico insieme a MUR, MIMIT, Enea, Fondazione COTEC, Compagnia di San Paolo, Netval. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Hopee di Janus: piattaforma IA per ottimizzare le Comunità Energetiche Rinnovabili al Innovation Village

Nel vivace contesto dell'Innovation Village, Hopee di Janus si propone come una svolta per le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Cerca Video su questo argomento: Innovation Village Edizione 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Innovation Village 2025 a Napoli, domani e venerdì a Villa Doria d'Angri la decima edizione dell'evento; Conclusa la decima edizione di Innovation Village: Napoli capitale dell’innovazione sostenibile; Innovation Village, chiusa la decima edizione; Innovation Village 2025 a Napoli, domani e venerdì a Villa Doria d'Angri la decima edizione dell'evento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Innovation Village 2025 a Napoli, domani e venerdì a Villa Doria d'Angri la decima edizione dell'evento

Come scrive msn.com: In programma per giovedì 29 e venerdì 30 maggio l'Innovation Village 2025, nella cornice di Villa Doria d'Angri, ...

Domani e venerdì a Villa Doria d’Angri la decima edizione di Innovation Village

Lo riporta napolivillage.com: Circa 300 relatori, 120 aziende, 33 espositori e 26 enti istituzionali saranno i protagonisti di Innovation Village 2025, in programma giovedì 29 e venerdì 30 ...

Innovation Village 2025 a Napoli, domani e venerdì a Villa Doria d'Angri la decima edizione dell'evento

Scrive ilmattino.it: «Innovation Village è nato per facilitare l’incontro ... a dieci anni dalla prima edizione, celebriamo una comunità che continua a crescere, puntando sull’impatto concreto dell ...