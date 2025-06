Iniziamo a vedere anche gli umbri

L'estate è finalmente arrivata e gli umbri si preparano a godere del sole! Eliseo Vittori, titolare dello chalet ‘Golden Beach’ a Civitanova, annuncia con entusiasmo l’inizio della stagione balneare. Interessante notare come, dopo un periodo difficile, il turismo costiero stia riprendendo vigore. Le presenze crescono e gli ombrelloni si riempiono di famiglie pronte a rilassarsi. È il momento perfetto per ricaricare le energie e lasciarsi conquistare dalla bellezza della Riviera

"Abbiamo aperto il bar il 17 maggio, la settimana successiva siamo partiti con la spiaggia". Dallo chalet ‘Golden beach’ sul lungomare nord di Civitanova, Eliseo Vittori apre le porte all’estate. "Oggi (ieri, ndr) è il primo giorno in cui si registrano presenze vere e proprie – dichiara Vittori –. Noi siamo pienamente operativi e tutti gli ombrelloni sono stati piantati. Chiaramente, è attivo anche il servizio di salvataggio. Il numero degli stagionali? Grossomodo – spiega Vittori –, è lo stesso della stagione passata e, anche se è ancora molto presto, si inizia ad intravedere qualche umbro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Iniziamo a vedere anche gli umbri"

