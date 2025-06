INGV lancia DISS 3 3 1 con aggiornamenti su sorgenti sismogenetiche 2021-2025

L'INGV ha svelato la versione 3.3.1 del suo Database DISS, un passo fondamentale per comprendere le sorgenti sismogenetiche dal 2021 al 2025. Questo aggiornamento non solo migliora la conoscenza del rischio sismico in Italia, ma si inserisce anche in un contesto globale di crescente attenzione alla prevenzione dei disastri naturali. Scoprire come questi dati possono influenzare le politiche di sicurezza è cruciale per tutti noi!

Il Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha reso noto un importante aggiornamento al Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), lo strumento italiano di riferimento per l'individuazione delle sorgenti sismogenetiche. La nuova versione, la 3.3.1, è ora disponibile online e segna una svolta essenziale per approfondire la comprensione della sismogenesi sul territorio nazionale, oltre .

