Inglese per bambini | Civitella ospiterà ' The English Summer Camp' aperte le iscrizioni

Un'occasione imperdibile per i più piccoli! Civitella di Romagna ospiterà “The English Summer Camp” dal 7 all’11 luglio, un'esperienza immersiva nella lingua inglese. Non solo gioco e divertimento, ma anche la possibilità di apprendere in un contesto stimolante e creativo. Con la crescente importanza delle competenze linguistiche nel mondo moderno, questo campus può essere il primo passo verso un futuro ricco di opportunità. Iscriviti ora!

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per "The English Summer Camp", il campo estivo in lingua inglese promosso dal Comune di Civitella di Romagna e rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni residenti nel territorio comunale. L'iniziativa si terrà dal 7 all'11 luglio.

