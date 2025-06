Infortunio Bisseck che tegola per il difensore dell’Inter | salta la convocazione con la Germania!

Brutte notizie per l'Inter e per Yann Bisseck: il giovane difensore ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare la convocazione con la Germania. Un colpo duro che evidenzia come la pressione dei grandi palcoscenici possa essere impietosa. In un periodo in cui i giovani talenti stanno brillando, questo stop potrebbe rallentare la sua promettente carriera. Un’opportunità persa non solo per lui, ma anche per la nazionale.

Deciso il suo sostituto. Oltre al danno, la beffa: l’infortunio rimediato da Yann Bisseck dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo di PSG Inter, non solo non gli ha permesso di continuare a giocare la sua prima finale di Champions League in carriera ma lo costringe a saltare gli impegni con la propria nazionale. Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, lo aveva infatti inserito nell’elenco dei 26 convocati per le Final Four di Nations League. Invece, per via dell’infortunio muscolare rimediato nella parte posteriore della coscia, il difensore nerazzurro è costretto ad alzare bandiera bianca, rinunciando alla convocazione con i tedeschi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Bisseck, che tegola per il difensore dell’Inter: salta la convocazione con la Germania!

PSG-Inter, infortunio per Bisseck: la sua finale dura soltanto otto minuti

La finale di Champions League tra PSG e Inter è partita con un colpo di scena: Yann Aurel Bisseck, appena otto minuti in campo, ha dovuto abbandonare il match per infortunio.

