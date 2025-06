Infinito Messi! Segna una doppietta con due pallonetti perfetti

Messi continua a incantare l'MLS con la sua magia: una doppietta da applausi, impreziosita da due pallonetti che dimostrano la sua classe infinita. Mentre il calcio americano sta vivendo un momento di esplosione grazie a star internazionali, l'argentina "Pulce" non smette di stupire, elevando il livello del gioco e attirando l'attenzione di milioni. Chi pensava che fosse giunto al capolinea si dovrà ricredere!

È sempre Messi show in Mls. L'argentino non si ferma più e segna un'altra doppietta dopo quella al Montreal di pochi giorni fa.  Questa volta l'ex Barça si supera, andando in gol con due pallonetti: sul primo è chiara la complicità del portiere avversario Hagen, mentre sul secondo "la Pulce" è abile nello sfruttare un assist favoloso di Sergio Busquets. Il suo Inter Miami ha poi battuto facilmente 5-1 il Columbus Crew, con anche la firma di Luis Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infinito Messi! Segna una doppietta con due pallonetti perfetti

