IndyCar Kirkwood vince a Detroit Out Palou

Kyle Kirkwood conquista la vittoria a Detroit, interrompendo la straordinaria striscia di successi di Alex Palou e dimostrando che nel mondo dell'IndyCar ogni gara è una nuova sfida. Con questo trionfo, il giovane talento di Andretti Global segna un punto di svolta nella stagione, portando nuova energia in un campionato già elettrizzante. Gli appassionati sono pronti per un finale di stagione avvincente: chi sarà il prossimo a sorprendere?

Kyle Kirkwood interrompe la striscia di successi di Alex Palou ottenendo la seconda affermazione stagionale nella NTT IndyCar Series. Il #27 di Andretti Global trionfa tra i muretti di Detroit al termine di un evento segnato da una breve red flag e dall’uscita di scena del fresco vincitore della Indy500. La breve neutralizzazione è scattata nella parte finale dell’evento in seguito ad un incidente tra Louis Foster (Rahal #45) e Felix Rosenqvist (Shank Racing #60), mentre il catalano di Chip Ganassi Racing ha dovuto arrendersi prematuramente in seguito ad un impatto contro le barriere con David Malukas (Foyt #4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IndyCar, Kirkwood vince a Detroit. Out Palou

