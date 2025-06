Industria aeronautica | calo del petrolio riduce costi e prezzi dei biglietti aerei

Il calo del petrolio sta rivoluzionando l'industria aeronautica! Grazie alla diminuzione dei costi del cherosene, i biglietti aerei stanno diventando più accessibili. Questo trend non solo stimola la voglia di viaggiare, ma potrebbe anche riportare in auge il turismo globale, dopo anni di sfide. Preparati a decollare verso nuove avventure senza svuotare il portafoglio: il cielo è tornato a essere un'opzione alla portata di tutti!

L'industria aeronautica mondiale sta beneficiando del calo dei prezzi del petrolio, che stanno riducendo il costo del cherosene. E questo calo sta anche contribuendo a far scendere i prezzi dei biglietti. Lo ha indicato il direttore generale della Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) Willie Walsh, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "In genere è la nostra maggiore voce di costo, quindi contribuirebbe a compensare un eventuale indebolimento della domanda in caso di rallentamento", ha detto Walsh intervistato da Bloomberg television durante l'assemblea generale della Iata a Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Industria aeronautica: calo del petrolio riduce costi e prezzi dei biglietti aerei

Leggi anche Prezzi Carburanti: Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali - Dopo un secondo aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi consigliati dai principali marchi mostrano segnali di crescita.

Se ne parla anche su altri siti

Industria aeronautica: calo del petrolio riduce costi e prezzi dei biglietti aerei

Secondo msn.com: Il calo dei prezzi del petrolio abbassa i costi del cherosene e i prezzi dei biglietti aerei, secondo Willie Walsh della Iata.

Borse in calo, giù il petrolio

Da rainews.it: Apertura in calo per le principali borse europee ... lo spread con quello dei bund a 170 punti base. Giù il prezzo del petrolio, sceso sotto i 45 dollari il barile, mentre l’euro si cambia ...

Petrolio ancora in calo, diesel ai minimi da gennaio 2022

Come scrive quattroruote.it: I listini dei carburanti sono in progressivo calo. Il motivo è legato alla brusca discesa delle quotazioni del petrolio e quindi dei prodotti raffinati. Il Brent, infatti, è ormai su livelli che ...