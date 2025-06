Indice basso di criminalità Per la videosorveglianza nuovo bando al Ministero

La videosorveglianza si conferma un alleato prezioso per la sicurezza urbana! Città di Castello punta su un nuovo bando ministeriale per estendere il monitoraggio anche nelle frazioni, nonostante l'assenza di progetti per migliorare l'illuminazione pubblica. Un passo importante verso una comunità più sicura e con un indice di criminalità in calo, che riflette un trend crescente di attenzione alla sicurezza nelle città italiane. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà questa iniziativa!

Non ci sono progetti di ampliamento per quanto riguarda l’ illuminazione pubblica mentre per l’estensione della videosorveglianza anche nelle frazioni, "il Comune sta predisponendo un nuovo bando da presentare al Ministero poiché i precedenti non hanno ricevuto i relativi finanziamenti in quanto Città di Castello non è classificata come ad alta delittuosità". L’assessore Rodolfo Braccalenti ha risposto così in consiglio comunale all’esponente del Pd Maria Grazia Giorgi che chiedeva di innalzare "il livello di sicurezza dei cittadini che risiedono nelle frazioni con l’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e telecamere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Indice basso di criminalità. Per la videosorveglianza nuovo bando al Ministero

