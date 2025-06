Incidenti in Fi-Pi-Li e sul raccordo Firenze-Siena | traffico bloccato e lunghe code in direzione mare

Mattinata da incubo sulle strade toscane! Oggi, 1 giugno 2025, la Fi-Pi-Li e il raccordo Firenze-Siena sono paralizzati da incidenti e traffico intenso, rendendo il viaggio verso il mare un vero e proprio calvario. Con l’estate alle porte, il ritorno della mobilità turistica porta con sé non solo piaceri ma anche sfide. Non lasciare che le code rovinino la tua vacanza: informati e parti in orari strategici!

Mattinata di passione, oggi 1 giugno 2025, sulle strade toscane: soprattutto in Fi-Pi-Li, per chi si è diretto verso il mare, a causa di molteplici incidenti e del traffico intenso

