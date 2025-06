Incidente tra due auto in piena notte | un passeggero viene sbalzato fuori dal parabrezza e muore sul colpo Ferite due persone e una bambina

Un tragico incidente notturno a Bertiolo riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in Friuli. Un passeggero è stato sbalzato fuori dall'auto, perdendo la vita all'istante, mentre due adulti e una bambina sono rimasti feriti. Questo evento drammatico sottolinea l'urgenza di investire in campagne di sensibilizzazione per una guida più sicura, soprattutto nelle ore notturne, quando il rischio aumenta drasticamente. La strada non perdona: adottiamo comportamenti responsabili!

BERTIOLO - Ancora sangue sulle strade del Friuli. Un grave incidente avvenuto nella tarda serata di sabato 31 maggio ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, tra cui una.

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco

Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

