Incidente sulla SP 208 a Chiusi della Verna | grave un motociclista trasportato a Careggi in codice rosso

Un grave incidente ha scosso Chiusi della Verna, dove un motociclista di 30 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. Questo evento tragico mette in luce un problema crescente: la sicurezza stradale. Con l'aumento del traffico e delle moto sulle strade, è fondamentale riflettere sull'importanza della prudenza. È solo attraverso una maggiore consapevolezza che possiamo evitare simili incidenti in futuro. Restiamo aggiornati e attenti!

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, sabato 1° giugno, alle ore 17:08 lungo la Strada Provinciale 208 nel comune di Chiusi della Verna. Lo scontro ha coinvolto un’automobile e una moto, causando il ferimento di due persone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 30 anni, che si trovava in sella alla moto. A causa delle gravi condizioni riportate nell’impatto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi a Firenze con l’elisoccorso Pegaso 1. L’altro ferito, un uomo di 43 anni, è stato invece trasportato in codice giallo all’ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano, insieme ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente sulla SP 208 a Chiusi della Verna: grave un motociclista trasportato a Careggi in codice rosso

