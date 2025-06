Incidente sulla FiPiLi a Lastra a Signa traffico in tilt

Una serata di caos sulle strade toscane: l'incidente sulla FIPILI a Lastra a Signa ha messo in ginocchio il traffico, evidenziando un problema crescente per gli automobilisti. Questo evento non è isolato; si inserisce in un contesto di congestione stradale sempre più preoccupante nella nostra regione. Curioso sapere che, dietro a questa situazione, si celano anche scelte urbanistiche e politiche del passato. Rimanete aggiornati!

Lastra a Signa (Firenze), 1 giugno 2025 – Una giornata complicata fin dal mattino su strade e autostrade toscane, che nemmeno in serata ha trovato pace. L’ultimo di una lunga serie di incidenti si è verificato tra le 20,30 e le 21 sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, all’altezza dello svincolo di Lastra a Signa in direzione di Pisa-Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze inviate dalla centrale del 118. Traffico bloccato e disagi anche in senso opposto per i curiosi. Stamani si erano verificati altri due incidenti: alle 9 nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, al km 25+100, un sinistro che ha causato fino a 4 chilometri di coda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulla FiPiLi a Lastra a Signa, traffico in tilt

