Incidente mortale nel Catanese perde la vita una bimba di 15 mesi

Una tragedia ha scosso Motta Sant’Anastasia: Miriam, una bimba di soli 15 mesi, ha perso la vita in un incidente stradale. Questo dramma riporta l'attenzione su un tema sempre più urgente: la sicurezza stradale, soprattutto per i più vulnerabili. Ogni anno, numerosi incidenti colpiscono famiglie innocenti, rendendo fondamentale discutere e implementare misure di prevenzione. La comunità piange, ma è tempo di riflettere su come proteggere i nostri piccoli.

Una tragedia ha colpito la comunità di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese: una bambina di 15 mesi, Miriam Guglielmino, è deceduta in un incidente stradale sulla strada provinciale 134, che collega Motta Sant’Anastasia al centro commerciale Etnapolis. L’auto, guidata dalla madre della piccola, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata fuori dal centro abitato. La bambina, che era seduta in un seggiolino all’interno del veicolo, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita; è morta poco dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Incidente mortale nel Catanese, perde la vita una bimba di 15 mesi

Cerca Video su questo argomento: Incidente Mortale Catanese Perde Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Auto si schianta contro un muro sulla strada provinciale 134 nel Catanese: morta bambina di quindici mesi; Auto si schianta contro muro nel Catanese, morta bambina di 15 mesi: ferita la madre; Tre incidenti mortali in poche ore nel Catanese: vittime una bimba, un 59enne e un giovane centauro; Altro terribile incidente nelle strade siciliane: nel Catanese muore un 26enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tre incidenti mortali in poche ore nel Catanese: vittime una bimba, un 59enne e un giovane centauro

Secondo corrieretneo.it: Giornata tragica sulle strade del Catanese: tre incidenti mortali a Motta Sant’Anastasia, Fiumefreddo e Caltagirone. Tra le vittime una bambina di 15 mesi, un uomo di 59 anni e un motociclista 27enne.

Incidente fatale nel catanese: un'auto si schianta contro un muro, muore bambina di 15 mesi

Da msn.com: La piccola era nell'auto guidata dalla madre che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il muro di cinta di una proprietà privata. La bimba è morta poco dopo il suo arrivo nell'os ...

Bambina di 15 mesi morta in un incidente stradale, la madre si è schiantata con l'auto contro muretto: ricoverata la donna

Segnala msn.com: Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese. La piccola era nell'auto, ...