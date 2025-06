Incidente mortale a San Giovanni in Persiceto | auto fugge dai carabinieri un morto

Un tragico incidente stradale ha scosso San Giovanni in Persiceto, dove una fuga da un controllo dei carabinieri ha portato a una collisione mortale. Un uomo ha perso la vita, mentre sua moglie è gravemente ferita. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza di interventi tempestivi per prevenire situazioni così drammatiche. La vita può cambiare in un istante: facciamo in modo che non succeda mai più.

Un auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata. É quanto avvenuto la scorsa notte a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. I tre che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo, tutti magrebini, sono scappati: 2 sono stati fermati poco dopo mentre il terzo, un 22enne che era alla guida, è stato bloccato a casa e fermato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente mortale a San Giovanni in Persiceto: auto fugge dai carabinieri, un morto

