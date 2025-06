Incidente in scooter in Liguria morto un 46enne di Lazzate

Una tragedia ha colpito la comunità di Lazzate: Fabio Tornetti, 46 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in scooter sulla A7 in Liguria. Mentre il numero di incidenti stradali continua a destare preoccupazione, questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza su due ruote. La compagna di Tornetti è in condizioni critiche, un monito per tutti noi a riflettere sulla prudenza alla guida.

Viveva a Lazzate Fabio Tornetti, 46 anni, morto ieri mattina, sabato 30 maggio, in un tragico incidente con lo scooter sulla A7 in Liguria, tra i caselli di Ronco Scrivia e Busalla. Ricoverata in codice rosso la compagna che viaggiava con lui sullo stesso mezzo. Incidente in autostrada in Liguria, morto Fabio Tornetti di Lazzate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

