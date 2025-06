Incidente in parete | climber soccorso in elicottero dopo una caduta

Un incidente spaventoso ha scosso gli appassionati di arrampicata sul Monte Cornello, dove un climber è stato soccorso in elicottero dopo una brutta caduta. Questo episodio riporta alla luce il rischio insito in uno sport amatissimo, ma che richiede sempre cautela e preparazione. La via "Exploring" si rivela non solo un percorso avvincente, ma anche un promemoria dell'importanza della sicurezza in montagna. Non sottovalutiamo mai la forza della natura!

Paura questa mattina sulle pareti del Monte Cornello, nel gruppo Roen Cime di Vigo, dove un climber del 1985, residente a Mezzocorona, è stato vittima di una caduta mentre affrontava da primo di cordata la via alpinistica "Exploring". Nell'incidente lo scalatore ha riportato un trauma alla spalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Incidente in parete: climber soccorso in elicottero dopo una caduta

