Incidente in moto sulla Dalmine-Villa d’Almè | grave un 43enne di Comun Nuovo

Un grave incidente ha scosso la tranquillità della strada provinciale Villa d’Almè-Dalmine, richiamando l’attenzione sulla sicurezza stradale. Un motociclista di 43 anni è stato coinvolto in uno scontro con un'auto, riportando ferite serie. Questo episodio riporta alla luce un tema cruciale: l'importanza di una guida responsabile e di infrastrutture adeguate per proteggere chi ama viaggiare su due ruote. Restiamo uniti per promuovere strade più sicure.

LO SCHIANTO. Scontro tra un’auto e una moto sulla strada provinciale Villa d’Almè-Dalmine all’altezza di Mozzo nel pomeriggio di domenica 1° giugno. Coinvolto è un motociclista di 43 anni che è stato ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Incidente in moto sulla Dalmine-Villa d’Almè: grave un 43enne di Comun Nuovo

Leggi anche Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

