incidente in moto a pontebba ecco chi era il 59enne che ha perso la vita lungo il ponte della strada provinciale

Una tragedia ha colpito Pontebba: Nereo Medves, 59 anni, ha perso la vita in un incidente motociclistico sul ponte della provinciale 110. Un episodio che riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nel contesto della crescente passione per le moto. La strada, simbolo di libertà , può nascondere insidie. È fondamentale riflettere sull’importanza di guidare con prudenza, per onorare chi ama la velocità ma merita di tornare a casa.

Aveva 59 anni e si chiamava Nereo Medves. E' lui la vittima dell'incidente di ieri avvenuto lungo il ponte della strada provinciale 110 nel comune di Pontebba. Nereo stava percorrendo il ponte, in sella alla sua moto, una BMW, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento si è.

Segnala udinetoday.it: La musica, il lavoro la passione per la moto. Nereo Medves, il 59enne vittima dell'incidente avvenuto ieri, sabato 31 maggio 2025 a Pontebba era residente a Cividale dove faceva il vigile ...

Motociclista precipita da un ponte e muore sulla strada provinciale 110 verso il Passo Pramollo: Nereo Medves aveva 59 anni

Si legge su msn.com: PRAMOLLO - Grave incidente oggi pomeriggio, sabato 31 maggio, lungo la Strada Provinciale SP110 che da Pontebba conduce al Passo Pramollo. Erano da poco passate le 18.20 quando, secondo le ...

Pontebba, si schianta con la moto e precipita dal ponte: 58enne muore sul greto del torrente

Riporta nordest24.it: PONTEBBA (UDINE) – Un tragico incidente in moto è costato la vita a un uomo di 58 anni, precipitato nel vuoto dopo un violento impatto contro una spalletta. Il dramma si è consumato nel tardo pomerigg ...