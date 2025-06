Incidente ad Arzano | 15enne in scooter travolto da auto pirata è in ospedale

Un incidente straziante scuote Arzano: un giovane di 15 anni, investito da un'auto pirata, si trova ora in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale nelle nostre città. Mentre i ragazzi sfrecciano sulle due ruote, è fondamentale riflettere sull'importanza di un comportamento responsabile da parte di tutti gli utenti della strada.

Un quindicenne è stato travolto da un'automobile ad Arzano (Napoli), il guidatore si è dato alla fuga; il ragazzino è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

