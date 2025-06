Incidente a San Matteo della Decima morto Bruno Ansaloni Ecco chi era la vittima

Tragedia a San Matteo della Decima: Bruno Ansaloni, un imprenditore agricolo di 56 anni, ha perso la vita in un incidente. Con un podere a Sant'Agata Bolognese, era conosciuto per il suo impegno e la sua passione per la terra. Il sindaco lo ricorda come “una bellissima persona”, un esempio di dedizione che lascia un vuoto nella comunità . In un tempo in cui il settore agricolo affronta sfide sempre più complesse, la sua perdita risuona profondamente

L’imprenditore agricolo aveva 56 anni, aveva un podere a Sant'Agata Bolognese. Il sindaco: “Una bellissimna persona”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Incidente a San Matteo della Decima, morto Bruno Ansaloni. Ecco chi era la vittima

Leggi anche Muore dopo incidente in moto. Kanapari aveva solo 20 anni - In un messaggio di profonda commozione, Andrea Dupré de Foresta, presidente della Vigilanza civile e ambientale di Montepulciano, ricorda Angelo come un giovane dal cuore generoso, cresciuto tra le comunità locali.

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, fuggono dai carabinieri e si schiantano: morto il passeggero dell'altra auto; Harper vince a Sestriere, Simon Yates ipoteca il Giro 2025; San Matteo della Decima (Bologna), la folle corsa per evitare un controllo finisce contro un'altra auto su cui…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi era Bruno Ansaloni, l’imprenditore morto oggi nell’incidente a San Matteo della Decima

Riporta msn.com: Travolto da un’auto in fuga per evitare un controllo, il sindaco di di Sant'Agata Bolognese ricorda il 56enne: “Era molto conosciuto, molto inserito anche nella vita della parrocchia e la sua è una fa ...

Bologna, le foto del tragico incidente di San Matteo della Decima

Secondo ilrestodelcarlino.it: Bruno Ansaloni, 56 anni, è morto nella notte. La sua auto è stata colpita da una vettura con a bordo tre persone fuggita ad un controllo dei carabinieri ...

Fuggono dai carabinieri e si schiantano, morto il conducente dell’altra auto

blogsicilia.it scrive: Tragico incidente a San Matteo della Decima: un’auto in fuga dai carabinieri si schianta, uccidendo un uomo di 56 anni e ferendo gravemente la moglie.