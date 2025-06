Incidente a Pioltello investe con l' auto un bimbo di 8 anni in bicicletta

Domenica sera a Pioltello, un tragico incidente ha coinvolto un bambino di 8 anni, investito da un'auto mentre pedalava. Il piccolo, di origine bengalese, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in un momento in cui l'uso della bicicletta sta crescendo in tutta Italia. La protezione dei più vulnerabili deve diventare una priorità per le nostre città.

