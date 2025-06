Incidente a Milano scontro tra moto e auto all' incrocio | gravissimo centauro

Un grave incidente stradale ha scosso Milano nella tarda mattinata di domenica 1 giugno: un motociclista di 60 anni è rimasto coinvolto in uno scontro all'incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio. Le strade, già note per il traffico intenso, si rivelano ancora una volta teatro di drammatici eventi. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza di una maggiore attenzione al volante. È ora di riflettere su come rendere le nostre città più

Grave incidente stradale a Milano nella tarda mattinata di domenica 1 giugno. Un uomo di 60 anni, un motociclista, è stato soccorso in codice rosso dopo uno scontro con un'auto avvenuto all'incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio. Incidente in moto in via Inganni La telefonata con la.

