Incidente a Maiori moto investe mamma e figlia mentre attraversano la strada

Un tragico incidente ha scosso Maiori nel tardo pomeriggio, quando una moto ha investito una mamma e sua figlia mentre attraversavano la strada. La scena è stata drammatica, ma riaccende l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza stradale nelle aree urbane. In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, ogni episodio come questo ci invita a riflettere sull'importanza di strade più sicure per tutti.

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, a Maiori, dove una moto ha investito una donna che stava attraversando la strada, insieme alla sua bambina, all'incrocio tra via Nuova Chiunzi e il lungomare cittadino. I soccorsi Nell'impatto sono rimasti feriti il motociclista (che è caduto a terra).

