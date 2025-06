Incendio oggi colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione

Un incendio colossale ha avvolto l’inceneritore di Raibano, generando una colonna di fumo nero visibile da Rimini e Riccione. Questo evento non è solo un problema locale, ma accende un faro su una questione cruciale: la gestione dei rifiuti. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, è fondamentale riflettere sull'efficacia delle politiche ambientali. La sicurezza delle nostre comunità deve venire prima di tutto.

Coriano (Rimini), 1 giugno 2025 – Volute di fumo denso alte come grattacieli. Nero come il buio. Una colonna abnorme è quella che intorno alle 16 si è sollevata dall' inceneritore di Raibano, a Coriano, lì dove sul retro dell'impianto industriale si è sviluppato un grosso incendio nella zona del magazzino di stoccaggio rifiuti. A bruciare, stando alle primissime informazioni, sarebbero rifiuti sia di carta che di plastica pur non avendo interessato le fiamme l'area industriale del sito. Sul posto stanno lavorando senza sosta i vigili del fuoco accorsi a sirene spiegate dal comando provinciale di Rimini e dai distaccamenti per porre sotto controllo e poi domare il vasto incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio oggi, colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione

Leggi anche Incendio a Rosta, va a fuoco un magazzino di sanitari: colonna di fumo visibile da distante - Nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio 2025, un incendio ha coinvolto un magazzino di sanitari in corso Moncenisio, nella zona industriale di Rosta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendio a Milano, furgone avvolto e distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo nero; Massa, violento incendio in un capannone, colonna di fumo nero sulla città; Sesto San Giovanni, incendio al confine con Cinisello Balsamo: colonna di fumo sopra la città; Incendio nell'Interporto di Nola: grossa colonna di fumo 'minaccia' il casertano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendio oggi, colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia di Rimini e Riccione

Scrive ilrestodelcarlino.it: Le fiamme all’inceneritore di Coriano, il fumo si vede a distanza di chilometri. Cosa sta succedendo: le ultime notizie ...

Incendio alla Vibac di Mercatale, paura per la colonna di fumo ma il sindaco rassicura

Segnala msn.com: Il rogo è avvenuto in una ditta specializzata nella produzione di materiale plastico. L'allarme lanciato dalla vigilanza privata ...

Incendio sopra foce Irminio, fumo nero visibile da Marina di Ragusa

Lo riporta ragusah24.it: Serre e campagne in fiamme tra Ragusa e Irminio. Colonna di fumo visibile dalla città. Vigili del Fuoco e Forestale sul posto ...