Incendio nella notte al Viola Park | tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo Foto

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo. L’episodio drammatico avviene in un momento in cui il settore giovanile sta vivendo un'importante risalita, con prospettive di crescita e investimenti. Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza in strutture sportive, un tema sempre più cruciale nel calcio moderno. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questo evento preoccupante.

FIRENZE – I Vigili del fuoco dalle ore 02:15 di stanotte, 1 giugno 2025, nel comune di Bagno a Ripoli in Via di Rosano presso la struttura della Fiorentina, Viola Park, per un incendio che ha interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. Sul posto inviate due . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto

