Incendio nel casotto di legno dove erano ammassati scatoloni e plastiche | condomini si mobilitano per evitare danni

Un incendio nel casotto di legno di Casteltermini ha scosso la comunità, risvegliando il senso di responsabilità tra i condomini. In un'epoca in cui la collaborazione civile è più importante che mai, gli abitanti si sono uniti per domare le fiamme e proteggere le auto parcheggiate nelle vicinanze. Questo episodio mette in luce l'importanza della prevenzione e della vigilanza nei nostri quartieri, dove la sicurezza è un bene prezioso da preservare insieme.

S'è sviluppato nel casotto di legno, retrostante a un palazzo di viale Matteotti a Casteltermini, l'incendio che ha terrorizzato gli abitanti del condominio. Castelterminesi che si sono subito mobilitati per cercare di evitare che le fiamme si propagassero. C'erano infatti più auto posteggiate a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Incendio nel casotto di legno dove erano ammassati scatoloni e plastiche: condomini si mobilitano per evitare danni

