In un'epoca in cui la sostenibilità ambientale è al centro del dibattito pubblico, i recenti eventi legati all'incendio della Lucy Plast a Umbertide destano preoccupazione. Tuttavia, i dati ufficiali rassicurano: la situazione è sotto controllo e non si registrano valori di inquinamento superiori ai limiti. Un'importante lezione sulla gestione delle emergenze e sull'importanza della trasparenza nei dati ambientali. La salute del nostro pianeta dipende anche da queste informazioni!

UMBERTIDE Una serie di tabelle piene di dati, cifre e grafici per dire che a Pian d’Assino la situazione è sotto controllo: nonostante l‘ incendio che ha devastato la Lucy Plast e la conseguente, spaventosa nuvola di fumo che ha interessato la zona (e non solo) non si evidenzierebbe inquinamento. Nessun valore sopra i limiti, insomma. E’ quanto quanto emerge da un documento diffuso i dall’ Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa), report richiesto nei giorni scorsi con forza dal Consiglio di quartiere della frazione e dal Comitato verde di Piad’Assino e consultabile sul sito ufficiale dell’organismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio Lucy Plast. Ambiente “sano“

